МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен выразил в Twitter благодарность президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости. Путин заявил об установлении контактов с руководством Афганистана

Бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель задала ему вопрос: "Что бы вы спросили, встретившись с Путиным?"

В ответ Дрейвен написал: "Я бы пожал ему руку, поблагодарил его за терпение и за то, что он сделал для своего народа и мира".

Также ветеран отметил, что заверил бы президента России в том, что он и многие другие в США "пытаются вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине".