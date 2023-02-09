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Американский ветеран объяснил, за что хочет поблагодарить Путина
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. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен выразил в Twitter благодарность президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости. Бывший пресс-секретарь украинского... ПРАЙМ, 09.02.2023
новости, общество , сша, владимир путин, ветеран, благодарность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен выразил в Twitter благодарность президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.
Бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель задала ему вопрос: "Что бы вы спросили, встретившись с Путиным?"
В ответ Дрейвен написал: "Я бы пожал ему руку, поблагодарил его за терпение и за то, что он сделал для своего народа и мира".
Также ветеран отметил, что заверил бы президента России в том, что он и многие другие в США "пытаются вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине".