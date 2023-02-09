МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Число жертв землетрясения в Турции достигло 12 873, 62 937 человек ранены, следует из данных Управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD). После землетрясений в Турции россияне заинтересовались недвижимостью в ОАЭ

Как сообщило ведомство, на данный момент число погибших в результате катастрофы составило 12 тысяч 873 человека, пострадавших — 62 тысячи 937.

В понедельник в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В среду катастрофы магнитудой от 4 повторились.