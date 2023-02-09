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Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тысяч
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Число жертв землетрясения в Турции достигло 12 873, 62 937 человек ранены, следует из данных Управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD). Как сообщило ведомство, на данный... ПРАЙМ, 09.02.2023
общество , новости, турция, природные катастрофы, землетрясение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Число жертв землетрясения в Турции достигло 12 873, 62 937 человек ранены, следует из данных Управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).
Как сообщило ведомство, на данный момент число погибших в результате катастрофы составило 12 тысяч 873 человека, пострадавших — 62 тысячи 937.
В понедельник в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В среду катастрофы магнитудой от 4 повторились.