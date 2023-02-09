МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ивана Сафронова уволили с поста советника гендиректора "Роскосмоса" после вынесения приговора за госизмену, заявили РИА Новости в пресс-службе госкомпании. Эксплуатацию российского сегмента МКС продлят до 2028 года

По данным Генпрокуратуры, экс-советник "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".

Сафронов не согласен ни с одним из пунктов обвинения.

В "Роскосмосе" отметили, что бывший советник уволен в соответствии с п. 4, ч. 1, ст. 83 Трудового кодекса "в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы". Там подчеркнули, что Сафронов с начала задержания числился как сотрудник госкорпорации, но не получал заработную плату.