МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Землетрясения в Турции унесли жизни 14 351 человек, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Песков ответил, повлияют ли землетрясения в Турции на проект газового хаба

"На данный момент 14 тысяч 351 человек погиб в результате обрушения или разрушения", — сказал он в ходе выступления в турецком парламенте.

Президент Реджеп Эрдоган ранее сообщал о 14014 погибших.