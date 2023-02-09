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2023
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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч
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Землетрясения в Турции унесли жизни 14 351 человек, заявил вице-президент страны Фуат Октай. "На данный момент 14 тысяч 351 человек погиб в результате обрушения или разрушения", —... ПРАЙМ, 09.02.2023
общество , новости, турция, землетрясение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Землетрясения в Турции унесли жизни 14 351 человек, заявил вице-президент страны Фуат Октай.
"На данный момент 14 тысяч 351 человек погиб в результате обрушения или разрушения", — сказал он в ходе выступления в турецком парламенте.
Президент Реджеп Эрдоган ранее сообщал о 14014 погибших.