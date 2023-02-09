МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 16 170, пострадавших — 64 194, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч

Президент сообщил в ходе выступления в провинции Османийе, что землетрясения уже унесли жизни 16 тысяч 170 человек. 64 194 тысячи ранены, добавил Эрдоган.

На этом фоне турецкий парламент одобрил объявление в десяти провинциях чрезвычайного положения на три месяца, сообщил телеканал TRT.