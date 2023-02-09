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Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 16 тысяч
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Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 16 170, пострадавших — 64 194, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Президент сообщил в ходе выступления в провинции... ПРАЙМ, 09.02.2023
общество , новости, турция, землетрясения, реджеп тайип эрдоган
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 16 170, пострадавших — 64 194, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
Президент сообщил в ходе выступления в провинции Османийе, что землетрясения уже унесли жизни 16 тысяч 170 человек. 64 194 тысячи ранены, добавил Эрдоган.
На этом фоне турецкий парламент одобрил объявление в десяти провинциях чрезвычайного положения на три месяца, сообщил телеканал TRT.