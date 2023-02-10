МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Автор статьи о причастности США ко взрывам на трубопроводах "Северные потоки" Сеймур Херш в ответ на предложение выступить в Госдуме РФ заявил, что не занимается политикой. Журналист из США раскрыл, кто заложил взрывчатку под "Северные потоки"

Выступить в ГД Хершу предложил депутат Султан Хамзаев.

"Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой", — сказал Херш РИА Новости.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.