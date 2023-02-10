МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Люберецкий суд Подмосковья в пятницу на основе обвинительного вердикта присяжных огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации двух убийств и одного покушения, сообщили РИА Новости в суде. Суд отложил рассмотрение заявления о банкротстве бенефициара "Югры"

Судебное заседание назначено на 12.00.

Заседатели 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности. По мнению присяжных, снисхождения он не заслуживает.

В этой связи прокуроры на стадии прений попросили суд приговорить Фургала к 23 годам колонии строгого режима по совокупности наказаний за три преступления. Обвинители согласились с тем, что из-за истечения сроков давности эпизод об обороте оружия не должен быть учтен.

Защита всех подсудимых (Фургала и его предполагаемых сообщников) настаивает на их полном оправдании. Они попросили председательствующего судью воспользоваться правом вето на вердикт, распустить коллегию присяжных и направить дело на новое рассмотрение в ином составе.

Закон описывает вышеуказанное право как возможность суду не согласиться с мнением заседателей на основе своего внутреннего убеждения при оценке доказательств, основанного на его более высоких, чем у жюри, юридических компетенциях.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых — его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.

Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.