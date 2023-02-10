Люберецкий суд Подмосковья в пятницу огласит приговор экс-губернатору Фургалу по делу об убийствах
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Люберецкий суд Подмосковья в пятницу на основе обвинительного вердикта присяжных огласит приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации двух убийств и одного покушения, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 12.00.
Заседатели 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности. По мнению присяжных, снисхождения он не заслуживает.
В этой связи прокуроры на стадии прений попросили суд приговорить Фургала к 23 годам колонии строгого режима по совокупности наказаний за три преступления. Обвинители согласились с тем, что из-за истечения сроков давности эпизод об обороте оружия не должен быть учтен.
Защита всех подсудимых (Фургала и его предполагаемых сообщников) настаивает на их полном оправдании. Они попросили председательствующего судью воспользоваться правом вето на вердикт, распустить коллегию присяжных и направить дело на новое рассмотрение в ином составе.
Закон описывает вышеуказанное право как возможность суду не согласиться с мнением заседателей на основе своего внутреннего убеждения при оценке доказательств, основанного на его более высоких, чем у жюри, юридических компетенциях.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых — его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.
Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.
https://1prime.ru/society/20230210/839755648.html