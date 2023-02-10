ABC News: бывшего вице-президента Пенса вызвали для показаний по расследованию против Трампа
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Бывшего вице-президента США Майка Пенса вызвали к спецпрокурору, занимающемуся расследованиями в отношении экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает ABC News.
"Пенс был вызвал к спецпрокурору, занимающемуся надзором за расследованиями против Трампа", — сообщает телеканал со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября прошлого года назначил Джека Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Кроме того, Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
https://1prime.ru/society/20230210/839756029.html