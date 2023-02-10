МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Бывшего вице-президента США Майка Пенса вызвали к спецпрокурору, занимающемуся расследованиями в отношении экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает ABC News. Опрос показал, как республиканцы относятся к участию Трампа в выборах

"Пенс был вызвал к спецпрокурору, занимающемуся надзором за расследованиями против Трампа", — сообщает телеканал со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября прошлого года назначил Джека Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Кроме того, Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.