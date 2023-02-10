СМИ: россиян хотят обязать убирать за своими собаками в бумажные пакеты вместо полиэтиленовых
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российское экологическое общество предлагает обязать людей убирать за их собакам отходы в бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, такое письмо направлено Российскому экологическому оператору, сообщает газета "Известия".
"Бумажные пакеты позволят отправить отходы на компост. В Российском экологическом операторе сочли идею рациональной и при необходимости готовы обсуждать ее с властями для законодательного закрепления", — пишет газета.
По данным экологов, сейчас в России собаки производят около 4 миллионов тонн отходов в год. Экологи отмечают, что часть людей привыкла убирать отходы собак в отдельные пакеты и выбрасывать их в мусорные баки, и в основном для этого используются полиэтиленовые пакеты.
"Но затем их нельзя отделить от органических отходов — в итоге пластик уезжает на полигон. Он попадает в почву, воду и микроорганизмы, загрязняет окружающую среду", – говорится в материале газеты.
Экологи считают, что эти две проблемы можно решить комплексно.
"В России, как и во всеми мире, уже начали появляться специальные боксы для сбора таких отходов. Такое направление следует развивать и дальше. Плюс к этому — чтобы переработать экскременты, в боксы следует отправлять бумажные пакеты. Они могут быть альтернативой пластику, уверены экологи", – говорится в статье.
https://1prime.ru/society/20230210/839756080.html