МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российское экологическое общество предлагает обязать людей убирать за их собакам отходы в бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, такое письмо направлено Российскому экологическому оператору, сообщает газета "Известия". Россия сможет поставлять в Индию шерсть, кожу и корма для животных

"Бумажные пакеты позволят отправить отходы на компост. В Российском экологическом операторе сочли идею рациональной и при необходимости готовы обсуждать ее с властями для законодательного закрепления", — пишет газета.

По данным экологов, сейчас в России собаки производят около 4 миллионов тонн отходов в год. Экологи отмечают, что часть людей привыкла убирать отходы собак в отдельные пакеты и выбрасывать их в мусорные баки, и в основном для этого используются полиэтиленовые пакеты.

"Но затем их нельзя отделить от органических отходов — в итоге пластик уезжает на полигон. Он попадает в почву, воду и микроорганизмы, загрязняет окружающую среду", – говорится в материале газеты.

Экологи считают, что эти две проблемы можно решить комплексно.

"В России, как и во всеми мире, уже начали появляться специальные боксы для сбора таких отходов. Такое направление следует развивать и дальше. Плюс к этому — чтобы переработать экскременты, в боксы следует отправлять бумажные пакеты. Они могут быть альтернативой пластику, уверены экологи", – говорится в статье.