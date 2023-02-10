МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Укрепление сотрудничества США, Южной Кореи и Японии в области безопасности и обороны "под вывеской" сдерживания КНДР можно рассматривать как основу для будущего создания "азиатской НАТО", направленной на сдерживание Китая и России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Андрей Кулик. В России нарастили выпуск снарядов, способных легко уничтожать танки НАТО

Он отметил, что в прошедшем году США, Южная Корея и Япония заметно усилили сотрудничество в области обороны и безопасности, возобновили у берегов Корейского полуострова различные военные учения, ссылаясь на рост угрозы и "провокации" со стороны КНДР.

"Фактически под вывеской расширенного сдерживания "северокорейской угрозы" идет укрепление "треугольника" США-РК-Япония, который в перспективе может рассматриваться как один из стержневых элементов будущего "азиатской НАТО". Более того, в штаб-квартире блока в Брюсселе не скрывают наличия у этой организации планов по расширению зоны ответственности альянса на "Индо-Тихоокеанский регион" в целях сдерживания Китая и России", — пояснил посол.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в докладе на шестом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), который прошел с 26 по 31 декабря, заявил, что США повышают напряженность на Корейском полуострове и под предлогом укрепления сотрудничества с Южной Кореей и Японией создают "азиатскую версию НАТО".

Сама КНДР в то же время запустила в 2022 году более 70 баллистических ракет, включая межконтинентальные, проводила испытания систем военного спутника, учения ядерных сил и другие тесты.

Военные Южной Кореи и США, иногда с участием Японии, за прошедший год провели большое число крупномасштабных военных учений, как ВВС, ВМС и пехоты, так и киберподразделений. Ряд учений впервые за несколько лет включал полевые тренировки, в некоторых из них участвовали стратегические вооружения США, включая атомный авианосец Ronald Reagan, атомную подводную лодку США USS Key West стратегические бомбардировщики, новейшие истребители.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.