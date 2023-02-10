МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия надеется на визит председателя КНР Си Цзиньпина в этом году, нет сомнений, что к нему будет подготовлен солидный пакет двусторонних соглашений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Игорь Моргулов. ФТС ожидает восстановления турпотока из Китая до допандемийного уровня

"Я могу лишь сказать, что предстоящий год обещает быть очень урожайным на взаимные поездки", — заявил дипломат, отвечая на вопрос, какие ожидаются двусторонние визиты на высоком уровне.

Он отметил, что "у нас уже на протяжении многих лет сложилась практика взаимных ежегодных визитов глав государств, и прошлый год не был исключением", президент России Владимир Путин посетил Китай с государственным визитом и принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Соответственно, подчеркнул посол, "в порядке очередности в этом году можно ожидать, что председатель КНР приедет к нам, соответствующее приглашение было сделано 30 декабря во время видеообщения наших лидеров".

"Мы очень рассчитываем, что такой визит состоится. С нетерпением ждем приезда председателя КНР в Россию. Действительно, этот визит призван стать важнейшим событием в наших двусторонних отношениях. У меня нет ни малейших сомнений, что к визиту будет подготовлен солидный пакет разного рода двусторонних соглашений и договоренностей, которые придадут мощный импульс развитию всего комплекса российско-китайских отношений", — отметил Моргулов.

Второй срок Си Цзиньпина на посту председателя КНР завершается в марте этого года. По итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая традиционно открывается 5 марта, будет избрано руководство страны на следующие пять лет, в том числе и лидер государства. Учитывая, что осенью прошлого года на XX Съезде Компартии Китая Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК КПК на еще один пятилетний срок, вероятно, что он также останется на третий срок и на посту председателя страны, так как согласно внесенным в 2018 году поправкам в конституцию КНР, срок пребывания на этом посту одного и того же человека больше не ограничен двумя пятилетними сроками.

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