МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 18 342, пострадавших — до 74 242, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Всемирный банк выделит средства для помощи Турции после землетрясений

В понедельник в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6.

По данным ведомства, "число жертв — 18 тысяч 342, раненых 74 тысячи 242".