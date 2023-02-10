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Число жертв землетрясений в Турции превысило 18 тысяч
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Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 18 342, пострадавших — до 74 242, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В... ПРАЙМ, 10.02.2023
общество , новости, турция, землетрясения, природные катастрофы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 18 342, пострадавших — до 74 242, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
В понедельник в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6.
По данным ведомства, "число жертв — 18 тысяч 342, раненых 74 тысячи 242".