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2023
https://1prime.ru/society/20230210/839760859.html
МЧС сообщила о погибших при землетрясениях в Турции россиянах
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Спасатели обнаружили двух погибших россиян на месте обрушения дома в Хатае, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС. По словам собеседника агентства, при поиске семьи россиян были... ПРАЙМ, 10.02.2023
общество , новости, мчс, россия, землетрясения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Спасатели обнаружили двух погибших россиян на месте обрушения дома в Хатае, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
По словам собеседника агентства, при поиске семьи россиян были обнаружены "женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни". Поиски продолжаются, добавил он.
В понедельник в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По последним данным, катастрофа унесла жизни 18 342 челдовек.