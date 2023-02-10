МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Спасатели обнаружили двух погибших россиян на месте обрушения дома в Хатае, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Число жертв землетрясений в Турции превысило 18 тысяч

По словам собеседника агентства, при поиске семьи россиян были обнаружены "женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни". Поиски продолжаются, добавил он.

В понедельник в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По последним данным, катастрофа унесла жизни 18 342 челдовек.