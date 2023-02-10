МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Госуслуги" с июня введут обязательный дополнительный фактор для авторизации пользователей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. В приложении "Госуслуги. Авто" может появиться новый сервис

Сейчас для входа на портал россияне используют логин и пароль, однако этого недостаточно. Как пояснил министр, некоторые пользователи придумывают простые пароли и подвергаются атакам.

Для совершенствования системы защиты "Госуслуги" начнут постепенно вводить еще один фактор: смс-сообщение или дополнительную аутентификацию, рассказал глава ведомства.

Программу запустят с 1 марта, а к 1 июня дополнительный фактор постепенно сделают обязательным.