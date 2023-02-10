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"Госуслуги" введут дополнительный фактор аутентификации
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"Госуслуги" с июня введут обязательный дополнительный фактор для авторизации пользователей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Сейчас для входа на портал россияне используют... ПРАЙМ, 10.02.2023
общество , технологии, новости, портал госуслуг, минцифры, максут шадаев, аутентификация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Госуслуги" с июня введут обязательный дополнительный фактор для авторизации пользователей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Сейчас для входа на портал россияне используют логин и пароль, однако этого недостаточно. Как пояснил министр, некоторые пользователи придумывают простые пароли и подвергаются атакам.
Для совершенствования системы защиты "Госуслуги" начнут постепенно вводить еще один фактор: смс-сообщение или дополнительную аутентификацию, рассказал глава ведомства.
Программу запустят с 1 марта, а к 1 июня дополнительный фактор постепенно сделают обязательным.