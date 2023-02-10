МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила о своем решении уйти в отставку. В Молдавии считают, что Санду должна договариваться с Россией по газу

"Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности", — сказала она на экстренном заседании министров в пятницу.

Как пояснила премьер-министр, правительство не ощущало поддержки со стороны населения Молдавии. Она добавила, что стране следует обратить внимание на процесс евроинтеграции и обеспечение энергетической безопасности.

Позднее президент Молдавии Майя Санду приняла отставку Гаврилицы.

Правительство Гаврилицы утвердили в августе 2021 году после досрочных парламентских выборов. За этот период кабмин пережил пять перестановок.

Согласно опросам, 70 процентов жителей Молдавии разочаровались в политике правительства, почти 65 процентом молдаван поддержали вариант смены кабмина.

Отмечается, что все правительство автоматически уходит в отставку. Президент назначит консультации с парламентскими партиями, чтобы выбрать нового кандидата на пост премьер-министра. Он будет утвержден в должности, если получит поддержку минимум 51 депутата из 101.