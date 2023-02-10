Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила о своем решении уйти в отставку.
"Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности", — сказала она на экстренном заседании министров в пятницу.
Как пояснила премьер-министр, правительство не ощущало поддержки со стороны населения Молдавии. Она добавила, что стране следует обратить внимание на процесс евроинтеграции и обеспечение энергетической безопасности.
Позднее президент Молдавии Майя Санду приняла отставку Гаврилицы.
Правительство Гаврилицы утвердили в августе 2021 году после досрочных парламентских выборов. За этот период кабмин пережил пять перестановок.
Согласно опросам, 70 процентов жителей Молдавии разочаровались в политике правительства, почти 65 процентом молдаван поддержали вариант смены кабмина.
Отмечается, что все правительство автоматически уходит в отставку. Президент назначит консультации с парламентскими партиями, чтобы выбрать нового кандидата на пост премьер-министра. Он будет утвержден в должности, если получит поддержку минимум 51 депутата из 101.
https://1prime.ru/society/20230210/839765126.html