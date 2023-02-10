2023-02-10T16:07:25+03:00
2023-02-10T16:07:25+03:00
2023-02-10T16:07:25+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230210/839767667.html
Землетрясения в Турции стали самыми разрушительными после 1939 года
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Землетрясения в Турции унесли жизни 18 991 человека, став самой разрушительной катастрофой после 1939 года, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По словам президента, при... ПРАЙМ, 10.02.2023
общество , новости, турция, землетрясения, природные катастрофы
https://1prime.ru/images/83973/17/839731796.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83973/17/839731796.jpg
https://1prime.ru/images/83973/17/839731795.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83973/17/839731795.jpg
https://1prime.ru/images/83973/17/839731783.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83973/17/839731783.jpg
https://1prime.ru/society/20230210/839760859.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Землетрясения в Турции унесли жизни 18 991 человека, став самой разрушительной катастрофой после 1939 года, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам президента, при землетрясениях погибли 18 тысяч 991 человек, пострадали 75 тысяч 523 человека.
Как сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), более 80 тысяч человек удалось эвакуировать.
Землетрясения 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6 по числу жертв стали второй разрушительной катастрофой после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году, унесшего жизни более 32 тысяч человек.