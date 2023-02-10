МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Землетрясения в Турции унесли жизни 18 991 человека, став самой разрушительной катастрофой после 1939 года, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. МЧС сообщила о погибших при землетрясениях в Турции россиянах

По словам президента, при землетрясениях погибли 18 тысяч 991 человек, пострадали 75 тысяч 523 человека.

Как сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), более 80 тысяч человек удалось эвакуировать.

Землетрясения 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6 по числу жертв стали второй разрушительной катастрофой после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году, унесшего жизни более 32 тысяч человек.