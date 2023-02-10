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Число пострадавших при землетрясениях в Турции превысило 19 тысяч
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Число погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 19 388 человек, раненых — до 17 711 тысяч, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого... ПРАЙМ, 10.02.2023
общество , новости, турция, землетрясения, природные катастрофы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Число погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 19 388 человек, раненых — до 17 711 тысяч, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, в десяти провинциях погибли 19 тысяч 388 человек, 77 тысяч 711 человек пострадали.
Более 141 тысячи человек принимают участие в ликвидации последствий катастрофы, добавил Эрдоган.
Землетрясения 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6 на данный момент являются второй по числу жертв крупнейшей катастрофой в современной истории Турции после землетрясения в 1939 году в Эрзинджане.