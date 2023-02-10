МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Число погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 19 388 человек, раненых — до 17 711 тысяч, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Землетрясения в Турции стали самыми разрушительными после 1939 года

По словам турецкого лидера, в десяти провинциях погибли 19 тысяч 388 человек, 77 тысяч 711 человек пострадали.

Более 141 тысячи человек принимают участие в ликвидации последствий катастрофы, добавил Эрдоган.

Землетрясения 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6 на данный момент являются второй по числу жертв крупнейшей катастрофой в современной истории Турции после землетрясения в 1939 году в Эрзинджане.