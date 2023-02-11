МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Одиннадцатая чрезвычайная спецсессия ГА ООН, созванная в феврале 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине, возобновит работу 22 февраля, сообщила официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак. В ООН отметили важность экспорта российских удобрений

"Заседание одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи состоится 22 февраля, в 15.00 (23.00 мск). Возобновление спецсессии произойдёт после того, как 10 февраля поступил запрос от постоянных представителей Албании, Австралии, Канады, Гватемалы, Японии, Республики Молдова, Республики Корея, Турции, Украины, Соединенного Королевства и США и главы делегации ЕС от имени 27 членов Евросоюза", — указала она.

Обычно в ходе заседаний 11-й спецсессии Генассамблея принимала антироссийские резолюции, связанные с СВО.

Чрезвычайные специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение 24 часов c момента получения генеральным секретарем ООН требования o созыве такой сессии, поступившего от Совета Безопасности и поддержанного голосами любых девяти членов Совета. Также такая сессия может созываться после получения соответствующего требования от большинства членов ООН, выраженного путем голосования в Межсессионном комитете, или сообщения большинства членов Организации o присоединении к требованию o созыве.