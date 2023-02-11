CNN сообщает, что в резиденции Трампа нашли новые секретные материалы
CNN: юристы Трампа нашли новые секретные материалы в его флоридской резиденции
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Юристы Дональда Трампа передали властям секретные документы и ноутбук, найденные во флоридской резиденции экс-президента США Мар-а-Лаго, передает телеканал CNN.
Мар-а-Лаго в прошлом году обыскали агенты ФБР, которые обнаружили там тысячи документов из Белого дома, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего.
"Адвокаты Трампа нашли документы с грифами секретности в декабре, когда проверяли коробки в резиденции бывшего президента. Адвокаты передали документы в министерство юстиции", — сказано в сообщении. Там же был найден ноутбук, принадлежавший помощнику Трампа.
Секретные материалы были найдены у бывшего вице-президента Майка Пенса, который работал с Трампом, а также в двух домах и частном офисе действующего американского лидера Джо Байдена.
https://1prime.ru/society/20230211/839773527.html
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