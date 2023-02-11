МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Юристы Дональда Трампа передали властям секретные документы и ноутбук, найденные во флоридской резиденции экс-президента США Мар-а-Лаго, передает телеканал CNN. СМИ: Трамп пытается усилить контроль над партией через проблему госдолга

Мар-а-Лаго в прошлом году обыскали агенты ФБР, которые обнаружили там тысячи документов из Белого дома, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего.

"Адвокаты Трампа нашли документы с грифами секретности в декабре, когда проверяли коробки в резиденции бывшего президента. Адвокаты передали документы в министерство юстиции", — сказано в сообщении. Там же был найден ноутбук, принадлежавший помощнику Трампа.

Секретные материалы были найдены у бывшего вице-президента Майка Пенса, который работал с Трампом, а также в двух домах и частном офисе действующего американского лидера Джо Байдена.