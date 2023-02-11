МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. По итогам 2022 года естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — составила 599,6 тысячи человек, резко снизившись по сравнению с показателями 2020 и 2021 годов, сообщает РБК, ссылаясь на предварительные данные Росстата. Составлен рейтинг регионов России по вкладам населения

Издание отмечает, что результат 2022 года оказался на 42,5% ниже показателя пандемического 2021 года, когда убыль достигла 1,04 миллиона человек, что стало абсолютным рекордом за новейшую историю России, и ниже показателя 2020 года — 702 тысячи человек.

Превышение количества умерших над количеством родившихся, говорится в статье, фиксировалось в России ежегодно начиная с 1990-х годов. Только 2013-2015 годы стали исключением — тогда происходил символический прирост населения — до 32 тысяч человек в год.