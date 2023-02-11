МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Россиянам, если мошенники оформили заем на их имя, ни в коем случае не нужно выплачивать его, а следует выполнить несколько шагов, чтобы доказать, что не они оформили ссуду, в частности, обратиться в полицию, кредитную организацию и бюро кредитных историй, рассказал РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков. Россиянам объяснили, какой заем можно получить в МФО при первом обращении

"Первый шаг: если мошенники взяли заем на ваше имя, срочно обращайтесь в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица. В тексте можно сослаться на две статьи из УК РФ: 159 (мошенничество) и 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) — подать жалобу на получение заемных средств с использованием персональных данных", — говорит Петков.

Он обращает внимание на то, что если мошенники взяли заем на чужое имя, то пострадавшему нельзя оплачивать долг. "По закону так вы признаете, что это вы владелец займа, и доказать обратное уже не выйдет", — объясняет эксперт.

На втором этапе следует в письменном виде заказным письмом направить заявление в кредитную организацию, которая выдала ложную ссуду. В нем прописывается требование к кредитору предоставить официальный ответ с информацией о договоре микрозайма. После его получения нужно подать второе заявление в кредитную организацию, указать в нем свои ФИО, контакты, номер договора, дату выдачи ложного займа с требованием оспорить договор и удалить данные о мошенническом займе из своей кредитной истории, а также приложить копию справки из полиции и выписку из банка.

Выписка докажет, что деньги поступили по чужим реквизитам. Это может быть справка об отсутствии счета, чтобы доказать отсутствие счета в банке, куда кредитор перечислил деньги, справка о наличии счетов в банке, чтобы показать разницу реквизитов счета пострадавшего и счета мошенников, или справку о движении средств по счету. "(Последнее — ред.) самый неудачный вариант. Доказать, что заем мошеннический, здесь будет сложнее всего. Немедленно закрывайте такой счет, чтобы больше им не воспользовались в незаконных целях", — отмечает Петков.

И в-третьих, человек, на имя которого оформили кредит, должен пойти в бюро кредитных историй. В России их три: Национальное бюро кредитных историй, Объединенное кредитное бюро, "Скоринг бюро". "Понадобится узнать, в какое из них отправляет информацию ваш лжекредитор. Дальше требуйте убрать из своей истории две записи: о ложном долге и о запросе кредитного отчета. Ссылайтесь на ч. 4.1 ст. 8 №218-ФЗ", — заключил Петков.