Рейтинг НИИРК: Россия сохраняет хорошие отношения как минимум с восемью соседними странами из 14
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Россия сохраняет хорошие отношения как минимум с восемью соседними странами из 14, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на рейтинг дружественности коммуникационных режимов соседних государств, представленный Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИРК).
Сообщается, что исследования проведены по 14 странам, восемь из которых признаны дружественными, две — Грузия и Молдавия — относительно дружественными, а четыре — Эстония, Латвия, Литва и Украина — откровенными недругами.
Авторы исследования отмечают, что в рамках проекта российские и зарубежные специалисты проанализировали 68 показателей. В частности, это свобода передвижения, отношение к русскому языку, экономические связи, научные и культурные коммуникации, голосование в ООН и другие.
Первое место рейтинга традиционно занимает Белоруссия, получившая высокие оценки по всем видам коммуникации. Исключение составило лишь взаимодействие между некоммерческими организациями (НКО).
Вместе с тем было зафиксировано улучшение взаимоотношений с Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. При этом Армения и Казахстан попали в группу "флуктуирующих режимов".
Также эксперты отметили улучшение взаимоотношений с Грузией, которая отказалась поддержать антироссийские санкции, и в то же время ухудшение — с Молдавией.
https://1prime.ru/society/20230211/839774661.html