МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Россия сохраняет хорошие отношения как минимум с восемью соседними странами из 14, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на рейтинг дружественности коммуникационных режимов соседних государств, представленный Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИРК). Раскрыта доля экспорта России, перенаправленная в дружественные страны

Сообщается, что исследования проведены по 14 странам, восемь из которых признаны дружественными, две — Грузия и Молдавия — относительно дружественными, а четыре — Эстония, Латвия, Литва и Украина — откровенными недругами.

Авторы исследования отмечают, что в рамках проекта российские и зарубежные специалисты проанализировали 68 показателей. В частности, это свобода передвижения, отношение к русскому языку, экономические связи, научные и культурные коммуникации, голосование в ООН и другие.

Первое место рейтинга традиционно занимает Белоруссия, получившая высокие оценки по всем видам коммуникации. Исключение составило лишь взаимодействие между некоммерческими организациями (НКО).

Вместе с тем было зафиксировано улучшение взаимоотношений с Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. При этом Армения и Казахстан попали в группу "флуктуирующих режимов".

Также эксперты отметили улучшение взаимоотношений с Грузией, которая отказалась поддержать антироссийские санкции, и в то же время ухудшение — с Молдавией.