АНКАРА, 11 фев — ПРАЙМ. Число погибших при землетрясении в Турции на данный момент составляет 21 043, более 80 тысяч человек ранены, сообщил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Диярбакыр.

"Двадцать одна тысяча 43 гражданина погибли и 80 тысяч 97 граждан получили ранения", — сказал Эрдоган.

"Землетрясения, произошедшие 6 февраля, в три раза мощнее запомнившихся всей стране катастрофы 1999 года. Разрушений также в три раза больше", — заявил Эрдоган в Диярбакыре.

По его словам, нынешняя "катастрофа века" привела к разрушениям даже в 500 километрах от эпицентров.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях и соседних странах, в том числе в соседней Сирии. По последним данным, погибли более 21 тысячи человек. В результате катастрофических подземных толчков 1999 года в районе Мраморного моря погибли более 18 тысяч человек.