МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни более 24,6 тысячи человек, заявил в ночь на воскресенье вице-президент Фуат Октай. Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 21 043 человек

"В результате землетрясений погибли 24 тысячи 617 человек", — заявил Октай на брифинге.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.