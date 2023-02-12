Вышли новые данные о жертвах землетрясений в Турции
Вице-президент Октай: число жертв землетрясений в Турции возросло до 24 617 человек
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни более 24,6 тысячи человек, заявил в ночь на воскресенье вице-президент Фуат Октай.
"В результате землетрясений погибли 24 тысячи 617 человек", — заявил Октай на брифинге.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://1prime.ru/society/20230212/839777953.html
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