МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Второй тур президентских выборов пройдет на Кипре, имя нового президента избирательная комиссия объявит на специальной церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос — Элефтерия" вечером в воскресенье. На Кипре заявили об отсутствии резервов Банка России в республике

За должность главы островного государства во втором туре борются два независимых кандидата, известные дипломаты Никос Христодулидис и Андреас Маврояннис, набравшие в первом туре 32,04% и 29,59% голосов избирателей соответственно.

В списках избирателей 561 тысяча человек, которым исполнилось 18 лет. Для голосования будут открыты 1148 избирательных участков, из них 1113 на Кипре и 35 участков за рубежом — в 25 городах в 12 странах. Голосование будет проходить с 7.00 (8.00 мск) до 18.00 (19.00 мск) с перерывом с 12.00 до 13.00.

После того, как председатель избирательной комиссии Костас Константину объявит о завершении голосования, будут опубликованы экзит-полы.

Правящая на Кипре правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ), лидер которой Авероф Неофиту в первом туре 5 февраля оказался третьим, решила не поддерживать кого-либо из кандидатов во втором туре выборов президента, не будет участвовать в новом правительстве после выборов и перейдет в оппозицию. Политбюро партии предложило членам и сторонникам партии самим определиться как голосовать во втором туре.

Решение ДИСИ перейти в оппозицию поднимает вопрос о поддержке нового президента в парламенте Кипра, где ни одна из партий не имеет большинства, и оппозиция может затруднить работу следующего президента.

Всего в парламенте 56 мест.

Никоса Христодулидиса поддерживают 17 депутатов (девять от Демократической партии ДИКО, четверо от Социалистической партии ЕДЕК (бывшего "Движения за социал-демократию"), четверо от "Демократических сил" ДИПА. Поддержавшая Андреаса Мавроянниса левая Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЕЛ) имеет 15 депутатов.

Остальные места в парламенте принадлежат ДИСИ (17 мест), ультраправой ЭЛАМ (три мандата), блоку "Движение экологов — Сотрудничество граждан" (три). Есть также один независимый депутат, который был исключен из ЭЛАМ.

После выборов новому президенту необходимо будет решить вопрос с поддержкой своих инициатив в парламенте.