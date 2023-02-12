МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Бельгийскому евродепутату Марку Тарабелле предъявлены обвинения в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации в рамках расследования громкого коррупционного скандала в Европарламенте, сообщили в субботу в федеральной прокуратуре королевства. Вице-президента Европарламента задержали по подозрению во взятках

Депутат помещен в тюрьму и будет допрошен в суде в ближайший четверг.

Тарабелла является четвертым обвиняемым по этому делу, 2 февраля Европарламент лишил его и еще одного фигуранта — итальянца Андреа Коццолино депутатской неприкосновенности. Коццолино был также арестован в Италии.

В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.

Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.