МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Северной Канадой, детали и происхождение пока неизвестны, говорится в распространенном в субботу заявлении командования. СМИ: США сбили принадлежащий Китаю аэростат

"Командование подтверждает, что мы обнаружили высотный объект над Северной Канадой. Хотя в настоящее время мы не можем разглашать подробности, связанные с этой активностью, обращаем внимание, что NORAD проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах (действия) NORAD", — следует из заявления, поступившего в распоряжение РИА Новости в ответ на запрос агентства.

Наряду с этим канадский телеканал Global News со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами. Никаких данных о том, где именно были замечены данные объекты и кому они могут принадлежать, пока не публикуется.