МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в субботу, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны. СМИ: США сбили принадлежащий Китаю аэростат

"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом. Самолеты США и Канады были подняты в воздух, а американский F-22 успешно поразил цель", — проинформировал премьер североамериканской страны в своем распространенном заявлении.

Он также сообщил, что на фоне данного инцидента ранее днем провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом.

"Теперь вооруженные силы Канады намерены извлечь и изучить обломки данного объекта. Благодарю NORAD за то, что командование стоит на защите Северной Америки", — добавил Трюдо.