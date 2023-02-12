Трюдо сообщил, что авиация Канады и США сбила неопознанный объект
Премьер-министр Трюдо: авиация Канады и США сбила неопознанный объект на северо-западе страны
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в субботу, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.
"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом. Самолеты США и Канады были подняты в воздух, а американский F-22 успешно поразил цель", — проинформировал премьер североамериканской страны в своем распространенном заявлении.
Он также сообщил, что на фоне данного инцидента ранее днем провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом.
"Теперь вооруженные силы Канады намерены извлечь и изучить обломки данного объекта. Благодарю NORAD за то, что командование стоит на защите Северной Америки", — добавил Трюдо.
https://1prime.ru/society/20230212/839778273.html
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