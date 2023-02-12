Президент Лопес Обрадор: Мексика возглавит движение за суверенитет Кубы и снятие с нее блокады
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Мексика возглавит движение в защиту суверенитета Кубы и за снятие блокады с этой страны, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на встрече со своим кубинским коллегой.
"Мы будем продолжать требовать снятия блокады с Кубы, это бесчеловечно… Я предлагаю президенту Мигель Диас-Канелю, чтобы Мексика возглавила более активное движение, чтобы все страны объединились и чтобы были защищены независимость и суверенитет Кубы", — сказал глава Мексики.
США в середине прошлого века разорвали дипломатические отношения с Кубой, после чего объявили о введении торгового эмбарго в отношении островного государства. При администрации демократа Барака Обамы США пошли на послабления в этом вопросе, однако процесс был приостановлен после прихода к власти США республиканца Дональда Трампа. При Трампе Вашингтон ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, подконтрольными кубинским военным, ужесточил правила поездок на остров и вновь включил Кубу в перечень стран-спонсоров терроризма.
С приходом к власти в США Джо Байден уже дважды продлевал все рестрикции в отношении Кубы.
Накопленный ущерб от блокады со стороны США составил 144,4 миллиарда долларов США, говорил ранее президент Мигель Диас-Канель.
https://1prime.ru/society/20230212/839778319.html