МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Мексика возглавит движение в защиту суверенитета Кубы и за снятие блокады с этой страны, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на встрече со своим кубинским коллегой.

Города мира. Гавана

Российский институт займется рыночной трансформацией экономики Кубы

"Мы будем продолжать требовать снятия блокады с Кубы, это бесчеловечно… Я предлагаю президенту Мигель Диас-Канелю, чтобы Мексика возглавила более активное движение, чтобы все страны объединились и чтобы были защищены независимость и суверенитет Кубы", — сказал глава Мексики.

США в середине прошлого века разорвали дипломатические отношения с Кубой, после чего объявили о введении торгового эмбарго в отношении островного государства. При администрации демократа Барака Обамы США пошли на послабления в этом вопросе, однако процесс был приостановлен после прихода к власти США республиканца Дональда Трампа. При Трампе Вашингтон ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, подконтрольными кубинским военным, ужесточил правила поездок на остров и вновь включил Кубу в перечень стран-спонсоров терроризма.

С приходом к власти в США Джо Байден уже дважды продлевал все рестрикции в отношении Кубы.

Накопленный ущерб от блокады со стороны США составил 144,4 миллиарда долларов США, говорил ранее президент Мигель Диас-Канель.