МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось закрыть часть воздушного пространства в штате Монтана, граничащем с Канадой, для поддержки операций министерства обороны, говорится в опубликованном в субботу вечером заявлении авиарегулятора. СМИ: США сбили принадлежащий Китаю аэростат

"FAA закрыло часть воздушного пространства для поддержки операций министерства обороны. За более подробной информацией просим обращаться в Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)", — следует из заявления. Авиарегулятор не уточнил, о поддержке каких операций идет речь.

Данное уведомление было опубликовано уже после того, как правительство Канады и Белый дом сообщили про сбитый в канадском небе беспилотный неопознанный объект.