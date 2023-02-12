Зеленский обвинил бюрократию стран НАТО в нерасторопности
Зеленский: бюрократия в странах НАТО тормозит процесс вступления Украины в альянс
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Бюрократия в странах НАТО тормозит вступление Украины в альянс, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на инвестиционном саммите банка JP Morgan. Трансляция выступления политика опубликована в его Telegram-канале.
В частности, Зеленский отметил: "Наше мнение, что мы будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет гарантий безопасности хороший. Я так думаю, потому что они принимают решения медленно, это бюрократия".
https://1prime.ru/society/20230212/839779355.html
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