МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Дипломаты стран, поддерживающих Киев, распространили в Генассамблее ООН резолюцию, призывающую как можно скорее достичь прочного мира, который бы обеспечил суверенитет и территориальную целостность Украины, передает агентство Associated Press, ссылаясь на источники. В ООН отметили важность экспорта российских удобрений

Как сообщает агентство, новая резолюция, названная "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине", повторяет текст предыдущей резолюции, призывавшей Россию к "немедленному, полному и безоговорочному выводу всех своих вооруженных сил" от границ Украины, признанных мировым сообществом.

При этом отмечается, что текст новой резолюции шире и менее детализирован, чем "формула мира", которую предлагал Владимиром Зеленским пишет агентство. Дипломаты, с которыми пообщались авторы Associated Press, считают, что подготовка новой резолюции — намеренный шаг Украины и поддерживающих ее стран, чтобы заручиться предельной поддержкой при голосовании.