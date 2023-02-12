Associated Press узнало о подготовке в ООН резолюции по России и Украине
Associated Press: 24 февраля в Генассамблее ООН обсудят резолюцию по России и Украине
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Дипломаты стран, поддерживающих Киев, распространили в Генассамблее ООН резолюцию, призывающую как можно скорее достичь прочного мира, который бы обеспечил суверенитет и территориальную целостность Украины, передает агентство Associated Press, ссылаясь на источники.
Как сообщает агентство, новая резолюция, названная "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине", повторяет текст предыдущей резолюции, призывавшей Россию к "немедленному, полному и безоговорочному выводу всех своих вооруженных сил" от границ Украины, признанных мировым сообществом.
При этом отмечается, что текст новой резолюции шире и менее детализирован, чем "формула мира", которую предлагал Владимиром Зеленским пишет агентство. Дипломаты, с которыми пообщались авторы Associated Press, считают, что подготовка новой резолюции — намеренный шаг Украины и поддерживающих ее стран, чтобы заручиться предельной поддержкой при голосовании.
https://1prime.ru/society/20230212/839779665.html
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