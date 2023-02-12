ТБИЛИСИ, 12 фев — ПРАЙМ. В Грузии в воскресенье, 12 февраля, произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга. В Турции определили число зданий, подлежащих сносу после землетрясений

Ранее в субботу вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе страны.

Согласно данным Центра, в воскресенье толчки ощущались в 12.07 по Тбилисскому времени (11.07 мск), эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4. Второе землетрясение случилось в 12.21 по тбилисскому времени (11.21 мск) магнитудой 3,3 в 5 километрах от горного курортного поселка Бахмаро.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока нет.