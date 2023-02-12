В Грузии в воскресенье зафиксировали за два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3
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ТБИЛИСИ, 12 фев — ПРАЙМ. В Грузии в воскресенье, 12 февраля, произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.
Ранее в субботу вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе страны.
Согласно данным Центра, в воскресенье толчки ощущались в 12.07 по Тбилисскому времени (11.07 мск), эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4. Второе землетрясение случилось в 12.21 по тбилисскому времени (11.21 мск) магнитудой 3,3 в 5 километрах от горного курортного поселка Бахмаро.
Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока нет.
https://1prime.ru/society/20230212/839781076.html
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