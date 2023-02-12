ЖЕНЕВА, 12 фев — ПРАЙМ. Около 8,5 тысячи человек погибли в Сирии из-за землетрясения, эти цифры будут расти и дальше, заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан.

"Трудно сказать точные цифры, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, было убито около 4 тысяч и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии — около 4,5 тысячи убитых и 7,5 раненых", — сказал он.

Он добавил, что эти цифры будут расти и дальше.