МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В строящемся здании в "Москва-сити" произошло возгорание стройматериалов, позже площадь пожара увеличилась до 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.

Ранее в пресс-службе ведомства информировали РИА Новости о возгорании стройматериалов в строящемся здании возле дома 4 по улице Пресненская набережная. Информации о пострадавших не поступало.

"По уточненной информации, площадь возгорания около 100 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что здание, в котором начался пожар, находится по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 11.

Позже в телеграм-канале столичной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует установление причин пожара в здании. Также прокуроры оценят исполнение закона о пожарной безопасности всеми ответственными лицами.