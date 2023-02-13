МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Уровень ожидаемой продолжительности жизни в России в прошлом году увеличился до 72,6 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Почта России" запустила эксперимент по продаже нелекарственных препаратов

В ходе совещания, посвященного ходу исполнения нацпроекта "Здравоохранение", Голикова рассказала, что в стране за 2022 год создали свыше 1,6 тысячи объектов первичного звена, специалисты провели 1,4 миллиона высокотехнологичных операций. Кроме того, снизилась смертность младенцев.

На текущий год запланировано строительство почти 500 объектов здравоохранения, еще в 1752 строениях проведут капремонт.

Голикова сделала особый акцент на необходимости повышения продолжительности жизни и снижения смертности. Губернаторам было поручено лично проконтролировать реализацию мероприятий, предусмотренных нацпроектом.

"Серьезное внимание нужно уделить вопросам достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей", — передает слова Голиковой аппарат вице-премьера.