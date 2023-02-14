Замглавы Минтруда рассказал о соцстраховании жителей новых регионов
Замглавы Минтруда Пудов: средства на соцстрахование жителей новых регионов есть в бюджете
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В бюджете уже зарезервировали средства на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний жителей новых регионов, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
"Все зарезервировано, все заложено (в бюджете)", — сказал он в ходе заседания комитета, отвечая на соответствующий вопрос.
Законопроект об особенностях правового регулирования отношений по обязательному соцстрахованию отдельных категорий граждан на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в части обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассматривается во вторник на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
https://1prime.ru/society/20230214/839796174.html
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