ООН, 14 фев — ПРАЙМ. ООН пока не обладает мандатом для расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о проекте обращения Госдумы. В ЕК рассказали о новом пакете антироссийских санкций

Комитет по международным делам ранее внес в Госдуму проект обращения в Совбез ООН с предложением о проведении международного расследования "преступлений США" на газопроводах "Северный поток".

"Чтобы мы проводили какое-либо расследование, на которое у нас нет мандата, нам нужен был бы определенный мандат от законодательного органа ООН", — сказал Дюжаррик.

Отвечая на вопрос, должно ли государство ответить за взрывы на газопроводах, если данные подтвердятся, представитель заявил: "У меня ноль информации. Я не собираюсь бежать впереди паровоза и делать заявления о том, о чем у меня нет информации".

Отвечая на уточняющий вопрос, должен ли быть привлечен к ответу любой, кто это сделал, Дюжаррик сказал: "Люди, которые совершают поступки, должны за них отвечать. Но, как я сказал, у меня ноль информации о том, какова причина и источник утечки (из газопроводов – ред.)".

При этом он отметил, что у утечки есть "суровые последствия, в том числе экологические".