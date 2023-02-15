В эпицентре землетрясений в Турции зафиксировали новый афтершок
TRT Haber: афтершок магнитудой 4,6 произошел в эпицентре землетрясений в Турции
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АНКАРА, 15 фев — ПРАЙМ. В турецкой провинции Кахраманмараш, ставшей эпицентром землетрясений на юго-востоке страны, произошел афтершок магнитудой 4,6, сообщил телеканал TRT Haber.
"Афтершок магнитудой 4,6 произошел в Кахраманмараше", — было сказано в сообщении телеканала.
Отмечается, что данных о разрушениях пока нет.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 35 тысяч человек.
https://1prime.ru/society/20230215/839807302.html
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