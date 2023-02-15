Запад лжет о терактах на "Северных потоках", заявил Лавров
Лавров: Запад лжет про теракты на "Северных потоках" так же, как про минские соглашения
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Западные страны врут России про взрывы на "Северных потоках", как врали про соблюдение минских договоренностей, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства в ходе выступления в Госдуме напомнил о признаниях экс-глав Франции и Германии Франсуа Олланда и Ангелы Меркель насчет цели минских соглашений, а именно выигрыша времени для увеличения военного потенциала Украины.
"Говоря по-простому, все нам лгали: как лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на "Северных потоках", — подчеркнул Лавров.
По словам министра, такие высказывания, также ранее озвученные Порошенко и Зеленским, означают "явку с повинной" за срыв минских соглашений, которые Запад называл безальтернативной основой урегулирования ситуации на Донбассе.
https://1prime.ru/society/20230215/839810166.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.