МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Западные страны врут России про взрывы на "Северных потоках", как врали про соблюдение минских договоренностей, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. В ФРГ связали ЧП на "Северных потоках" с феодальной зависимостью ЕС от США

Глава внешнеполитического ведомства в ходе выступления в Госдуме напомнил о признаниях экс-глав Франции и Германии Франсуа Олланда и Ангелы Меркель насчет цели минских соглашений, а именно выигрыша времени для увеличения военного потенциала Украины.

"Говоря по-простому, все нам лгали: как лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на "Северных потоках", — подчеркнул Лавров.

По словам министра, такие высказывания, также ранее озвученные Порошенко и Зеленским, означают "явку с повинной" за срыв минских соглашений, которые Запад называл безальтернативной основой урегулирования ситуации на Донбассе.