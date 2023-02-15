МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В Кремле не ведется дискуссия о лишении материнского капитала россиянок, которые уезжают рожать за рубеж с целью получения гражданства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Конфискацию имущества уехавших нельзя поддержать юридически, заявили в ГД

"Нет, у нас нет такой дискуссии", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли позиция у Кремля относительно дискуссии о том, правильно ли давать материнский капитал женщинам, которые рожают детей за пределами России.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев написал в своем Telegram-канале, что, по его мнению, россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство, следует лишать возможности получать маткапитал в России.