Кремль не обсуждает идею лишения маткапитала рожающих за рубежом россиянок
Песков: в Кремле нет дискуссии о лишении маткапитала уезжающих рожать за рубеж россиянок
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В Кремле не ведется дискуссия о лишении материнского капитала россиянок, которые уезжают рожать за рубеж с целью получения гражданства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, у нас нет такой дискуссии", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли позиция у Кремля относительно дискуссии о том, правильно ли давать материнский капитал женщинам, которые рожают детей за пределами России.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев написал в своем Telegram-канале, что, по его мнению, россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство, следует лишать возможности получать маткапитал в России.
https://1prime.ru/society/20230215/839810248.html
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