МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и международной безопасности Жозепа Борреля о необходимости "поискать танки" для Киева расходятся с дипломатией, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. ЕС не может запретить Африке торговать с Россией, заявил Боррель

Политик напомнил, что глава евродипломатии ранее призвал "поискать танки" для Украины на европейских складах.

"Правильно, только так и должен поступать истинный дипломат!", — подчеркнул Медведев. — "Именно главный дипломат ЕС и никто иной должен твердить, что Россия вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца…Браво, Талейран аплодирует сверху!"

Кроме того, зампред российского Совбеза добавил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ничего не понимает в экономике, поскольку "с радостью" подсчитывает убытки России от санкций, не обращая внимания на собственные потери.