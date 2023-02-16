МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Государственная дума в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о государственном языке, предполагающий недопустимость использования иностранных слов. Госдума приняла закон о проезде школьных автобусов по платным дорогам

Документ направлен на улучшение механизмов, обеспечивающих статус русского языка как государственного на всей территории РФ. Кроме того, его целью является контроль за соблюдением норм современного русского литературного языка.

Как уточняется в пояснительной записке, все нормы будут фиксироваться в соответствующих словарях и справочниках.

После принятия проекта в первом чтении в декабре прошлого года в него были внесены некоторые поправки. Так, был сформирован список сфер, в которых обязательно должен использоваться русский язык как государственный. К ним отнесли образование, государственные и муниципальные информационные системы. Для этих сфер будет действовать требование, согласно которому рядом с текстом на иностранном языке должен размещаться русский перевод аналогичного размера и шрифта.

Кроме того, при употреблении русского языка как государственного нельзя использовать слова и выражения, которые не соответствуют современным литературным нормам. Исключение составляют слова и фразы, не имеющие общеупотребительных аналогов в русском языке. Их список также можно будет найти в нормативных словарях.