МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу совершит визит в Россию для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко поручил проконтролировать цены на импортные товары

Как анонсировал накануне белорусский лидер, в ходе встречи планируются обсудить вопросы обороны, безопасности, а также развития интеграции в рамках Союзного государства.

"Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное — я уже говорил, что мы где-то в апреле — мае готовим заседание Высшего государственного совета — обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего, экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению — как финансируются, как реализуются. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", — рассказал Лукашенко в четверг журналистам.

В свою очередь, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президенты проведут встречу в Ново-Огарево. Песков отметил, что беседа, как ожидается, будет обстоятельной.