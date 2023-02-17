МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что в вузе будет много кадровых перестановок, кому-то они понравятся, а кто-то будет их тяжело переживать. Титов назвал способ уменьшения дефицита кадров на предприятиях ВПК

"Кадровые перестановки, безусловно, будут. Я честно говорю, что изменений будет много. Кому-то они понравятся, кто-то их будет достаточно тяжело переживать. Но у меня нет задачи просто поменять всех или столько-то процентов сотрудников. У каждого есть возможность себя проявить", — сказал Комиссаров в интервью "Известиям".

Он добавил, что ритм работы сейчас будет гораздо выше, чем раньше, и если руководители готовы работать в таком ритме, руководствоваться главными ценностями и принципами академии и где-то меняться, значит, они будут работать.

По словам Комиссарова, кадровая перестройка будет наиболее активной в первые месяцы, а затем "основной костяк сформируется и останется".

"В России действительно огромный дефицит квалифицированных управленцев в самых разных направлениях. В том числе вообще на госслужбе", — отметил и.о. главы вуза.

Кроме того, РАНХиГС планирует обучить по программе подготовки управленцев для новых регионов 6 тысяч человек из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Он заключил, что вуз "почти не просел" по количеству иностранных студентов, а международное сотрудничество не прекратится, рано или поздно все страны поймут, что с Россией надо сотрудничать.

Правительство РФ освободило Владимира Мау, который возглавлял РАНХиГС с 2010 года, с должности ректора по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей ректора было возложено на проректора учреждения и гендиректора АНО "Россия страна возможностей" Алексея Комиссарова 23 января.