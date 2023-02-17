МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. Лавров высказался о реакции Нуланд на взрывы на "Северных потоках"

"Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это", — сказала она на виртуальном мероприятии Центра Карнеги.

По ее словам, "существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

США считают, что Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

Создание надежной системы сдерживания России она назвала непременным условием завершения конфликта на Украине.

"Вне зависимости от того, что украинцы решат по поводу Крыма… Украина не будет в безопасности, если Крым не будет как минимум демилитаризован. Это должно стать частью устойчивого сдерживания", — сказала Нуланд, выступая в вашингтонском аналитическом центре Карнеги.

Она дала понять, что не знает, решатся ли наступать на Крым украинцы, которые сейчас, по ее словам, сосредоточены на возвращении других территорий.

Вместе с тем Нуланд заявила, что США считают, что Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

Создание надежной системы сдерживания России она назвала непременным условием завершения конфликта на Украине.

"Вне зависимости от того, что украинцы решат по поводу Крыма… Украина не будет в безопасности, если Крым не будет как минимум демилитаризован. Это должно стать частью устойчивого сдерживания", — сказала Нуланд, выступая в вашингтонском аналитическом центре Карнеги.

Она дала понять, что не знает, решатся ли наступать на Крым украинцы, которые сейчас, по ее словам, сосредоточены на возвращении других территорий.

"Как вы видели, у них был успех в Херсоне, они упорно бьются в Бахмуте, но им еще нужно вернуть значительные территории, которые им нужны, чтобы быть жизнеспособным государством, прежде, чем речь зайдет о Крыме. И на этом они сейчас сосредоточены", — сказала Нуланд.

Она повторила, что, с точки зрения США, конфликт на Украине должен завершиться "стратегическим поражением Путина", исключающим для него возможность реванша "через шесть месяцев или шесть лет".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.