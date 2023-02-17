МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Мужчину с противопехотными минами задержали на Курском вокзале, пассажиров эвакуировали с цокольного этажа здания, движение поездов осуществляется штатно, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЖД. РЖД в 2022 году оснастили более 50 вокзалов и станций бесплатным Wi-Fi

Ранее представитель московских экстренных служб сообщал РИА Новости о задержании мужчины, который пытался пройти на вокзал с двумя противопехотными минами.

"В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация пассажиров с цокольного этажа здания", — сообщили в РЖД.

В пресс-службе подчеркнули, что в данный момент на цокольном этаже работают экстренные службы.

При этом, добавили там, движение поездов осуществляется в штатном режиме. Для пассажиров электропоездов Курского направления и МЦД-2 доступны альтернативные входы и выходы на платформы.