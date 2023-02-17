РЖД сообщили об эвакуации пассажиров Курского вокзала в Москве
РЖД: пассажиров Курского вокзала в Москве эвакуировали из-за мужчины с минами
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Мужчину с противопехотными минами задержали на Курском вокзале, пассажиров эвакуировали с цокольного этажа здания, движение поездов осуществляется штатно, рассказали РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Ранее представитель московских экстренных служб сообщал РИА Новости о задержании мужчины, который пытался пройти на вокзал с двумя противопехотными минами.
"В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация пассажиров с цокольного этажа здания", — сообщили в РЖД.
В пресс-службе подчеркнули, что в данный момент на цокольном этаже работают экстренные службы.
При этом, добавили там, движение поездов осуществляется в штатном режиме. Для пассажиров электропоездов Курского направления и МЦД-2 доступны альтернативные входы и выходы на платформы.
https://1prime.ru/society/20230217/839840690.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.