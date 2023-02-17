ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Рекордный объем похищенных у россиянина средств кибермошенниками в прошлом году достиг 500 миллионов рублей, заявил глава Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Филипп Немов. Названа сумма, которую мошенники в России украли у мужчин перед 14 февраля

Представитель органов правоохранения в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" ответил на вопрос о максимальной сумме, которую злоумышленники похитили у одного россиянина с помощью современных технологий. По его словам, рекордной суммой в 2022 году стала 500 миллионов рублей.

Немов также предупредил, что мошенники могут неделями "выкачивать" деньги из жертвы, активно используя приемы социальной инженерии.

Он добавил, что мошенники могут "держать" жертву неделями, в течение которых она может перечислять им деньги.

"Люди попадают в тяжелейшие ситуации: действия, которые совершает человек под воздействием социальных инженеров, попадает под договор между гражданином и банком, и банк ответственности не несет. Нет оснований (для возмещения средств жертве мошенника — ред.)", — подытожил Немов.