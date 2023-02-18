The Times рассказала, что может вынудить США отказаться от поддержки Киева
The Times: истощение военных ресурсов может вынудить США отказаться от поддержки Украины
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Перенапряжение сил и нехватка военных ресурсов могут вынудить Соединенные Штаты отказаться от дальнейшей поддержки Украины, — такое мнение высказал в статье для британской The Times обозреватель Джерард Бейкер.
Он, в частности, написал: "Исход этого конфликта, как и любого другого, будет определяться синтезом военной мощи и политической воли. Но, в отличие от большинства вооруженных столкновений, в этом кризисе политическую волю должен проявлять не участник боевых действий, Украина, а страны, которые поставляют ей боевую технику. А здесь налицо две асимметрии, которые по-прежнему работают в пользу России. Это асимметрия решимости и целей".
При этом Бейкер утверждает, что в США за кулисами звучат "весьма неоднозначные сигналы", и в качестве аргумента в пользу своего утверждения приводит изменчивость американского общественного и политического мнения по вопросу поддержки Украины.
"Ослабление поддержки отражает сохранившиеся опасения относительно рисков эскалации. <…> Также растет обеспокоенность по поводу влияния конфликта на американские стратегические приоритеты и ресурсы", — написал Бейкер.
Резюмируя, он отметил, что в Соединенных Штатах усиливаются страхи из-за "перенапряжения сил" и нехватки военных ресурсов.
https://1prime.ru/society/20230218/839848338.html
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