Французы подняли на смех Макрона за высказывания о России
СМИ: французы высмеяли Макрона за утверждение о невозможности победы России
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал насмешки среди пользователей Twitter в связи с заявлением, что Россия якобы не сможет одержать победу в конфликте на Украине, передает телеканал "360".
В ответ на указанное заявление президента французы саркастически заявили, что из вооружений у Парижа не осталось ничего, кроме водяных пистолетов, поскольку власти лишили страну армии. Один из пользователей даже пожаловался на аккаунт Макрона, обвинив президента в разжигании ненависти.
Пользователи Twitter призвали Макрона прекратить разжигание мировой войны, отмечая, что глава государства должен защищать страну, а не вмешиваться и распределять деньги граждан.
https://1prime.ru/society/20230218/839848531.html
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