МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал насмешки среди пользователей Twitter в связи с заявлением, что Россия якобы не сможет одержать победу в конфликте на Украине, передает телеканал "360". Макрон анонсировал "амбициозный ответ" на закон США о снижении инфляции

В ответ на указанное заявление президента французы саркастически заявили, что из вооружений у Парижа не осталось ничего, кроме водяных пистолетов, поскольку власти лишили страну армии. Один из пользователей даже пожаловался на аккаунт Макрона, обвинив президента в разжигании ненависти.

Пользователи Twitter призвали Макрона прекратить разжигание мировой войны, отмечая, что глава государства должен защищать страну, а не вмешиваться и распределять деньги граждан.